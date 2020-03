Coronavirus à Lyon : faut-il continuer de payer le stationnement ?

Les Lyonnais étant appelés à rester chez eux le paiement du stationnement à Lyon, ponctuel et mensuel, est-il toujours d'actualité ?

En raison du confinement de nombreuses voitures de Lyonnais sont stationnées dans les rues de la ville et n'en bougent plus. Dans l'attente de nouvelles annonces ce soir à 20h du président de la République, la ville de Lyon a confirmé qu'il fallait toujours régler son stationnement dans l’agglomération. “La réglementation reste la même pour le moment. On ignore ce qui sera annoncé ce soir, mais en fonction on s'alignera”, a tout de mêm souligné, Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint en charge de la sécurité.

Au-delà du stationnement, un éventuel confinement total entraînerait d'autres problématiques, confie l'adjoint : “Pour faire régner le confinement, est-ce qu'il y aura besoin de la police locale ? Je ne sais pas. Il faudra aussi peut-être repartir les ASVP sur d’autres missions”. Du côté de la police municipale, une réorganisation est en cours pour assurer son travail de proximité tout en préservant les policiers eux-mêmes.

