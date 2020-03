Coronavirus à Lyon : les dernières informations en direct ce lundi 16 mars

Après la parenthèse de la soirée électorale, Lyon se réveille sous confinement très partiel ce lundi 16 mars à cause du coronavirus COVID-19. La situation va-t-elle évoluer vers un confinement total ? Comment les TCL s'adaptent-ils ? Suivez notre direct pour découvrir les dernières informations toute la journée.

Dimanche, on comptait 523 cas confirmés de patients atteints par le coronavirus COVID-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une hausse de 74 cas en 24 heures. 12 décès supplémentaires ont été répertoriés pour un bilan de 18 morts dans la région.

L'Agence régionale de la santé précise désormais que le nombre de cas serait plus élevé : "Certains patients présentant des

symptômes bénins sont parfois suivis à domicile et ont pu ne pas avoir subi de test. Ils ne sont donc pas comptabilisés". Dans ce contexte, pour éviter que l'épidémie ne se propage toujours plus vite, le pays est passé au stade 3,

"tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays, et de tous les commerces à l’exception de ceux qui sont essentiels (commerces alimentaires notamment) ; diminution des déplacements ; évitement des rassemblements, limitation des réunions amicales et familiales, des sorties et des contacts pour tous", précise l'ARS. Ce lundi matin, Lyon se réveille dans un confinement très partiel. Il pourrait évoluer rapidement en début de semaine. En parallèle, la fréquence des bus, métros et tramways du réseau TCL est fortement diminuée.

