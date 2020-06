Coronavirus à Lyon : encore un bon bilan, mais un virus toujours présent

C'est encore un bon bilan autour de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui est publié ce 10 juin pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais le virus circule toujours, bien que plus lentement.

Les bons bilans autour de l'épidémie de coronavirus COVID-19 s'enchaînent depuis plusieurs semaines maintenant et aucune deuxième vague n'est apparue en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce mercredi soir, 834 personnes sont encore hospitalisées, dont 63 en réanimation. Ces chiffres ne cessent pas de baisser, mais les 15 nouvelles admissions à l'hôpital durant ces 24 dernières heures nous rappellent que le virus circule toujours, juste plus lentement.

5 décès supplémentaires ont été également notifiés, pour un bilan de 1 712 morts à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. En prenant en compte les Ehpad, plus de 3 000 personnes sont mortes à cause du COVID-19.

Dans le Rhône, 322 patients sont toujours hospitalisés, dont 27 en réanimation. Aucune personne n'est entrée dans ces services durant les dernières 24 heures. On compte néanmoins 3 nouveaux décès. Face à ces bilans, les gestes barrières et le masque restent donc toujours des outils incontournables pour garder une circulation du virus au niveau le plus bas possible.

Le dernier bilan ce mercredi 10 juin au soir, en Auvergne-Rhône-Alpes :

- 834 patients sont encore hospitalisés dans la région (- 31 sur les dernières 24 heures pour cet instantané)

- 15 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures.

- 64 personnes dans les services de réanimation (-3). Il y avait 783 personnes en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- 2 nouvelles admissions en réanimation

- 5 nouveaux décès

- 1712 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, ce mercredi 10 juin au soir :

- 322 personnes sont toujours hospitalisées (- 18)

- 4 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures.

- 27 patients sont en réanimation (-3)

- aucune nouvelle admission en réanimation

- 3 nouveaux décès

- 643 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.