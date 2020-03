Coronavirus à Lyon, élections : la marche pour le climat maintenue ?

Ce samedi 14 mars, une Marche pour le climat doit se tenir à Lyon. Dans un contexte marqué par le coronavirus, c'est sa date, une veille d'élection, qui fait grincer quelques dents, notamment dans l'entourage du candidat Gérard Collomb. La Marche pour le climat de Lyon va-t-elle être maintenue ?

La date avait été fixée depuis plusieurs mois par les organisateurs. Ce samedi 14 mars, une marche pour le climat devrait avoir lieu à Lyon, veille des premiers tours des élections municipales et métropolitaines. Pour l'instant, le coronavirus ne remet pas son organisation en question. En effet, selon la préfecture contactée par Lyon Capitale, la marche est toujours autorisée. Les manifestations ne sont pas concernées par l'interdiction des événements regroupant plus de 1000 personnes dans le contexte du COVID-19. Si la situation peut toujours évoluer d'ici samedi, en ce début de semaine, la marche dans Lyon reste plus que jamais programmée.

Des dents qui grincent dans l'entourage de Collomb

"Organiser un tel événement en faveur d'Europe Ecologie Les Verts, c'est plus que limite", lance un proche de Gérard Collomb à Lyon Capitale. En effet, sans attendre l'apparition du coronavirus à Lyon, l'entourage du candidat s'était ému de voir une telle manifestation organisée la veille du premier tour.

Du côté d'Europe Ecologie Les Verts, c'est surtout la discrétion qui sera de mise pour les candidats s'ils décident de participer aux cortèges. Tout tract, signe distinctif, logo, ou moindre élément qui ramènerait au scrutin est tout bonnement interdit. Selon nos informations, des consignes très précises et strictes ont été données aux candidats et militants qui pourront uniquement défiler à "titre personnel".

L'un des thèmes principales de la manifestation sera l'opposition à l'autoroute urbaine de l'anneau des sciences (voir ici), projet soutenu par Gérard Collomb et jugé "climaticide" par les organisateurs. Durant toute la campagne, le candidat a multiplié l'oxymore "autoroute écologique", ce qui n'a pas manqué d'agacer de plus en plus les opposants qui y voit de leur côté "une négation de l'écologie". Dans tous les cas, avec ou sans les Verts dans le cortège, Gérard Collomb devrait bien être "la star" de la manifestation.