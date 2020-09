Coronavirus à Lyon : des procédures ouvertes à l'encontre de bars/restaurants

Plusieurs établissements ont été contrôlés ce mardi à Lyon. Des procédures ont été ouvertes contre trois d'entre eux pour non-respect des règles sanitaires liées à la lutte contre le Covid-19.

Alors que de nouvelles mesures ont été annoncées lundi par la préfecture du Rhône, cette dernière a fait le choix de ne pas modifier les conditions d'ouvertures des bars et restaurant dans la métropole de Lyon. En contrepartie, les services de l'État ont annoncé une surveillance accrue des établissements et du respect des règles sanitaires. Le préfet a indiqué lundi que les manquements à ces règles sanitaires feront l’objet de “sanctions systématiques” qui pourront aller jusqu'à la fermeture des établissements.

Mardi, 30 établissements ont été contrôlés et trois procédures ont été engagées. Pour rappel, les bars et restaurants doivent respecter la distanciation physique, le port du masque lors des déplacements, 1 mètre entre chaque table, 10 personnes maximums par table, le service assis uniquement et pas au comptoir et l'interdiction de danser et de consommer debout.