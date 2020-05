Coronavirus à Lyon : comment a évolué la délinquance durant le confinement ?

Selon Gérard Collomb, la délinquance a diminué de 30 % à Lyon depuis la mise en place du confinement.

Ce jeudi, lors d'un conseil municipal de la ville de Lyon qui avait lieu en vidéo-conférence, l'élu LR Stéphane Guilland a questionné Gérard Collomb sur “l'insécurité” à Lyon et notamment dans le quartier de la Guillotière. “La situation y est tellement immaîtrisable sur ce secteur que le Sytral a pris la décision de fermer pendant 2 jours les stations de métro et de tram de la Guillotière alors que nous sommes confinés et ne pouvons donc sortir que pour des besoins impérieux. On se pince pour y croire. C’est quoi la prochaine étape ? Une douane pour n’accepter dans ce quartier que ses habitants ?”, a-t-il questionné. L'élu du 8e arrondissement s'est par ailleurs étonné que “le maire de Lyon n'ait pas en sa possession les éléments statistiques d’évolution de la délinquance, des crimes et délits sur les différents arrondissements de Lyon depuis 2014”. C'est en tout cas ce que lui a répondu la Commission d’accès aux documents administratifs début avril.

Gérard Collomb lui a rétorqué que du fait du confinement, “la délinquance a diminué de 30 % à Lyon. Il y a eu 10 399 faits contre 15 026 faits en 2019. Cette délinquance a aussi baissé de 27,1 % dans l'ensemble de l'agglomération”. S'il n'a pas précisé qu'elle était la période exacte sur laquelle sont pris ces chiffres, le maire de Lyon a indiqué que “les vols sans violence, les vols liés aux véhicules à moteur et les cambriolages sont actuellement les infractions les plus présentes. Les catégories avec plus forte baisse sont les vols sans violence contre particulier (-40 %), les vols sans violence contre les entreprises (-37 %), les vols liés aux véhicules à moteur (-27 %), les cambriolages (-21 %) et les destructions et dégradation (-21 %) ”.

Concernant le quartier de la Guillotière, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est dit “excédé” par ce qu'il s'y passe et a assuré avoir demandé au préfet “l’installation de barrières rue Paul-Bert pour filtrer les entrées et la responsabilisation des commerçants par la fermeture de leurs boutiques s'il continue de se passer ce qu'il se passe en ce moment.”