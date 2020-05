Lyon : pas de métro D et de tram à la Guillotière durant deux jours

Selon nos informations, le Sytral a choisi de fermer les stations de métro D et de tramway T1 de la Guillotière durant deux jours.

Jeudi 7 mai et vendredi 8 mai, les stations de métro et tramway T1 de la Guillotière resteront fermés. La ligne D comme la ligne T1 ne marqueront pas l'arrêt.

Contacté par Lyon Capitale, le Sytral indique qu'il s'agit "d'un test grandeur nature d'une fermeture de double station tramway / métro très fréquentée toute l'année dans un cadre urbain restreint et contraint. Ce test vise à se préparer si besoin aux directives du gouvernement en matière de transport en commun, de distanciation sociale et gestion des flux, voire de fermetures de stations."

Le Sytral souhaiterait éviter un tel scénario et a choisi de proposer une offre à 85 % dès lundi pour permettre d'offrir suffisamment de bus, métro et tramway pour que les voyageurs à l'intérieur puisque garder leur distance.

Selon plusieurs habitants du secteur et des sources policières, depuis plusieurs jours, le quartier de la Guillotière est le théâtre de plusieurs rassemblements de dizaines d'individus, notamment à proximité des stations de métro et sur les voies de tramway. Dimanche, une bataille rangée avait eu lieu, en pleine journée et durant le confinement, entre plusieurs jeunes individus (lire ici).