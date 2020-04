Coronavirus à Lyon : combien de malades ont pu rentrer chez eux ?

Depuis le début de la crise du coronavirus, près de 25 % des personnes hospitalisées ont pu rentrer chez elles.

Depuis le début de la crise du coronavirus, plus de 4000 personnes ont été hospitalisées dans la région à cause de la maladie. Parmi elles, 1193 ont déjà regagné leur domicile. Dans le département du Rhône, sur les plus de 1600 malades accueillis dans les hôpitaux depuis un mois, 404 ont pu rentrer chez eux. Dans les deux cas, les guérisons concernent donc près de 25 % des patients actuellement.

Selon les dernières données locales, 2 635 patients atteints de COVID-19 sont actuellement hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes dont 672 (25 %) en réanimation/soins intensifs. Seul le nombre de décès a fortement augmenté depuis 24h (lire ici).