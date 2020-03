Coronavirus : à Lyon, Bron, Saint-Genis-Laval, des collèges ouverts pour les enfants des soignants

La France entière rend hommage à ses soignants tous les soirs à 20h. Mais comment s'organise la garde de leurs enfants à Lyon ?

Trois collèges restent ouverts 7 jours/7 à proximité des principaux centres hospitaliers de la Métropole de Lyon :

Pour les écoliers, à Lyon, les enfants des personnels de soin et de santé sont accueillis ce week-end .

L'accueil sera organisé ce dimanche de 8h00 à 18h30 sur les sites suivants :

- Centre social Quartier Vitalité : 7 rue Saint Polycarpe – 1er arrondissement

- Ecole Julie-Victoire Daubié – 45 rue Victorien Sardou – 7ème arrondissement : ce site sera pris en charge par la MJC Laënnec

"Pour répondre aux besoins de garde d’enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de l'épidémie, les crèches et écoles de la ville se sont mobilisées, en soutien et en partenariat avec l’Education Nationale et les associations d’Education populaire, 60 écoles ont accueilli depuis lundi 16 mars, environ 180 enfants par jour sur une amplitude horaire de 7h50 à 18h30 y compris le mercredi", précise la ville de Lyon.

