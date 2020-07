Coronavirus à Lyon : bilan positif ce mercredi dans la région (graphique)

Le nombre de patients hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes continue de baisser.

Bien que certains indicateurs laissent redouter une deuxième vague, les derniers bilans de Santé Publique France sur la situation dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes portent plutôt à l'optimisme. En effet, le nombre de personnes hospitalisées dans la région continue de baisser. On compte désormais 409 malades de la Covid-19 pris en charge contre 443 il y a une semaine. Du côté des cas les plus graves, 19 sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 22 sept jours plus tôt. Enfin, le nombre de décès n'évolue plus que très peu. 1752 personnes ont perdu la vie à l'hôpital à cause de ce virus depuis le début de la crise sanitaire (+4 en une semaine).