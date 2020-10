Coronavirus à Lyon : avant le couvre-feu, le bilan vendredi soir dans les hôpitaux de la région

La situation est très tendue dans les hôpitaux de la région. D'après un dernier bilan, vendredi soir, juste avant le début du couvre-feu dans les Métropoles de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, la pression continue de s'accentuer. Toutes les opérations non urgentes vont être déprogrammées dès lundi dans le Rhône, la Loire et l'Isère.

Les chiffres continuent de ne pas être bons. La pression continue de s'accentuer dans les hôpitaux de la région, notamment en réanimation. L'augmentation est claire, nette. Et cela ne va pas s'arranger au cours des prochains jours, au contraire...

"L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a demandé ce jour à tous les établissements de santé publics et privés des territoires hospitaliers « Loire », « Rhône-nord Isère » et « Alpes Dauphiné », de procéder, dès ce lundi 19 octobre et pour 15 jours , à la déprogrammation de toutes les activités opératoires et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients", précise l'ARS régionale ce vendredi. Et ce pour libérer de la place pour des lits de réanimation (plus de précisions ici).

Ainsi, le bilan ce vendredi 16 octobre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

1693 patients sont encore hospitalisés dans la région (+126 en 24h)

246 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

264 personnes dans les services de réanimation (+10 en 24h).

35 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

28 nouveaux décès en 24 heures dans la région

2108 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan ce vendredi 16 octobre au soir dans le département du Rhône :