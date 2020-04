Coronavirus à Lyon : 350 patients en moins en réanimation en 3 semaines (graphique)

La situation semble s'améliorer dans les services accueillant des patients Covid-19 même si de nouvelles admissions ont toujours lieu chaque jour.

La baisse du nombre de patients dans les services de soin intensif et de réanimation de la région se poursuit. Selon le dernier bilan de l'ARS, 433 malades du Covid-19 sont actuellement soignés dans ces secteurs. Ils étaient 783 le 6 avril dernier. Par ailleurs le nombre de personnes hospitalisées est passé dans ce laps de temps de 3055 à 2663. “Depuis le 20/ avril, on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours. Une diminution plus nette du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée depuis le 7 avril”, a noté ce lundi l'agence régionale de santé.