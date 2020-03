Coronavirus à Lyon : 35 000 masques par jour utilisés aux HCL, pour l'instant

Si certains commencent à compter le nombre de masques nécessaires en millions, voire parler d'un milliard, c'est parce que la demande explose dans les hôpitaux comme aux Hospices civils de Lyon. Les chiffres se sont envolés depuis le début de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Tous les jours, les hospices civils de Lyon (HCL) utilisent 35 000 masques chirurgicaux. Avant le début de l'épidémie de coronavirus COVID-19, les HCL n'en utilisaient "que" 7 500. Si le chiffre peut déjà paraître élevé, il devrait être amené à augmenter encore.

Cette consommation "a déjà été ajustée et sera renforcée au fur et à mesure de la progression de l’épidémie et du développement des secteurs accueillant des patients atteints du Covid-19, autant que possible en fonction de l’état des stocks", expliquent les HCL qui remercient également tous ceux qui ont déjà fait des dons de masques.

"Par ailleurs, les HCL se préoccupent également de l’approvisionnement d’autres équipements tels que les surblouses ou les lunettes de protection. Pour tous ces produits, tous les dons ou propositions de fabrications industrielles restent les bienvenus", concluent les HCL.

Toute personne ou entreprise qui souhaite apporter de l'aide pour contacter les HCL via une adresse courriel dédiée : aide-covid19@chu-lyon.fr