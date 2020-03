Coronavirus à Lyon : 307 cas en plus en Auvergne-Rhône-Alpes, le point complet ce lundi

L'Agence régionale de santé vient de publier son nouveau bilan du coronavirus COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 23 mars. On compte 307 cas en plus dans la région.

L'Agence régionale de santé publie ce lundi soir son point complet de la pandémie de COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi à 15 heures, on comptait 1 738 cas confirmés biologiquement (soit une hausse de 307 cas). Le bilan est désormais de 85 décès, 13 personnes sont mortes durant les dernières 24 heures.

Il s'agit là uniquement des cas testés "réalisés en priorité auprès des personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important, notamment les personnes hospitalisées présentant des formes graves, les professionnels de santé, les premiers cas possibles en Ehpad, les femmes enceintes ou encore les donneurs d’organes".

L'Agence régionale précise : "Aujourd’hui, 61 établissements de la région prennent en charge 862 patients atteints de COVID-19 dont 680 en hospitalisation conventionnelle, 161 en réanimation et 21 en soins de suite et de réadaptation. Les établissements rapportent également aujourd’hui, un cumul de 266 patients atteints de COVID-19 rentrés à domicile. Ce lundi, 39 personnes de plus sont rentrées à domicile par rapport à hier".

La répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès par département est la suivante :

- Ain : 116 (+19) cas, dont 5 (+0) décès

- Allier : 32 (+5) cas, dont 1 (+0) décès

- Ardèche : 67 (+10) cas, dont 2 (-1**) décès

- Cantal : 27 (+10) cas

- Drôme : 112 (+13) cas, dont 9 (+2) décès

- Haute-Loire : 15 (+2) cas

- Isère : 155 (+38) cas, dont 3 (+1) décès

- Loire : 267 (+50) cas, dont 9 (+2) décès

- Puy-de-Dôme : 66 (+9) cas

- Rhône : 491 (+110) cas, dont 41 (+6) décès

- Savoie : 102 (+30) cas, dont 2 (+0) décès

- Haute-Savoie : 272 (+16) cas, dont 13 (+3) décès

- Non rattachés : 16

