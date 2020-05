Coronavirus : 10 nouveaux marchés vont réouvrir à Lyon la semaine prochaine mais...

13 marchés avaient réouvert à Lyon depuis le 4 mai. 10 vont réouvrir lors de la semaine du 11 mai. Mais pas tous. La ville de Lyon met en garde et regrette un bilan "en demi-teinte" concernant la réouverture des 13 premiers marchés depuis le 4 mai.

"Afin de garantir la sécurité des consommateurs et des commerçants, la Ville de Lyon en concertation avec le préfet du Rhône, observera en conséquence la plus grande prudence dans les autorisations de réouverture à venir. En effet, bien que notre département soit désormais classé « vert », la préfecture pourrait être conduite à prendre des arrêtés de fermeture s’il était constaté un non-respect des règles sanitaires et organisationnelles", explique la ville de Lyon.

Une reprise très progressive des marchés est privilégiée tout au long du mois de mai. Tous ne réouvriront pas la semaine du 11.



10 nouveaux marchés vont ouvrir à Lyon la semaine du 11 mai :

1er arrondissement : Croix rousse bio (samedi matin)

2ème arrondissmeent : Carnot (mercredi après-midi)

3ème arrondissement : Monchat, Place Henri (mercredi matin)

4ème arrondissemnt : Flammarion (vendredi matin)

5ème arrondissement : Benedict Tessier (vendredi matin)

6ème arrondissement : Mongolfier (vendredi matin)

7ème arrondissement : Fourcade (jeudi après-midi)

8ème arrondissement : Belleville (mercredi ou dimanche)

9ème arrondissement : Barbusse (dimanche matin) et Balmont Duchère (samedi matin)