Conseil de la Métropole de Lyon : gestion de l’eau et règlement de la publicité, les dossiers du jour

Pour la dernière fois de l’année, le conseil de la Métropole de Lyon se réunit pour voter la mise en oeuvre de projets, l'attribution de subventions et débattre sur les visions politiques des élus. Depuis le début du mandat de la majorité écologiste, c’est la première fois que ce conseil très chargé et prévu sur deux jours se réunit en physique. Lyon Capitale fait le tour des principaux sujets qui vont être abordés ce lundi 13 décembre.

Ce lundi 13 décembre marque une première pour Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, et sa majorité écologiste. Près de 18 mois après son élection, le président de la collectivité préside pour la première fois le conseil du Grand Lyon de manière physique devant les élus des 59 communes du territoire. En raison de la situation sanitaire, la salle du conseil n’est remplie qu’à 60 % ce lundi, 40 % des élus suivent toujours le conseil en visioconférence, mais cela promet tout de même des débats animés alors que plus d’une centaine de délibérations doivent être abordées sur deux jours.

Et pas des moindres puisque des dossiers importants seront traités lors de ce 6e et dernier conseil de l’année 2021. Au programme, les élus devront voter et débattre les orientations budgétaires, la future régie publique de l’eau, des dossiers liés au Sytral, le plan local d’urbanisme (Plu-H) ou encore le prochain règlement local de la publicité dont l'arrêt de projet doit être présenté ce lundi 13 décembre.

Régie publique de l’eau

Un an après avoir annoncé le passage en régie publique de la gestion de l'eau potable, le président de la Métropole de Lyon franchit une nouvelle étape. Ce lundi 13 décembre, le conseil métropolitain entame plusieurs délibérations qui définiront les contours de la Régie des Eaux du Grand Lyon. Il faudra tout de même s’armer de patience avant de constater les premiers vrais changements. Puisque la reprise ne sera établie qu’à partir du 1er janvier 2022 et que la régie publique ne sera opérationnelle qu'à partir du 1er janvier 2023.

Règlement local de la publicité

Autre dossier fort du jour et qui génère une attention particulière des associations de lutte contre la publicité et des afficheurs, le règlement local de la publicité doit également être abordé ce lundi. Déterminée à réduire la place de la publicité en ville, la majorité écologiste présente ce lundi aux élus des 59 communes de la Métropole son arrêt de projet et les critères de son futur règlement local de la publicité [qui] "propose notamment l’interdiction des écrans numériques et des bâches publicitaires de chantier, mais aussi la réduction de la place des publicités et l’extinction des enseignes la nuit pour protéger la biodiversité", comme le rappelait ce lundi 13 décembre Bruno Bernard lors de son discours ouvrant ce dernier conseil de l’année.

Au total, près de 18 heures d’échanges sont attendues sur deux jours, où seront également à l’ordre du jour ce mardi 14 décembre des dossiers comme celui portant sur la transformation en établissement public du Sytral, qui verra notamment ses missions et son mode de gouvernance évoluer.