Confinement à Lyon : parcs et berges fermés, TCL, stationnement gratuit... tout ce qu'il faut savoir

En pleine épidémie de coronavirus, Lyon s'adapte au confinement, en vigueur depuis mardi midi.

La ville de Lyon a fermé mardi ses espaces verts, jardins et aires de jeux, dont le Parc de la Tête d’Or, le Parc Gerland et le Parc Blandan. Ils resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

Les berges du Rhône désormais fermées

Les berges du Rhône avaient été laissées ouvertes mercredi mais devant le non respect des règles de confinement par certains, elles ont été fermées au public mercredi après-midi.

Jeudi, malgré les barrières, des promeneurs et joggeurs étaient encore sur les berges malgré l'interdiction. Des nouveaux contrôles de police vont arriver, avec des amendes à 135 euros à la clé. L'heure n'est plus à la pédagogie.

Stationnement gratuit à Lyon et pour tous

Concernant le stationnement, il est devenu gratuit pour tout le monde à Lyon. Il le sera pendant toute la période de confinement. La validité du ticket résident sera aussi prolongée pour ceux qui avaient déjà payé. Cette mesure sera valable sur les zones Tempo et Presto.

Les parkings LPA de la ville de Lyon restent quant à eux ouverts. “Les parcs de stationnement LPA restent ouverts. Ceux qui peuvent être gérés à distance le sont, et pour les parkings pour lesquels cela n’est pas possible le personnel de LPA est mobilisé afin d’assurer une présence humaine 24h/24. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour éviter les situations de contact entre le personnel et les clients autorisés à utiliser leur véhicule”, assure la société dans un communiqué.

Les abonnements TCL remboursés

Pour les transports, pour assurer la continuité du service public et redéployer le personnel là où il est nécessaire, les TCL adaptent la fréquence de certaines lignes de bus. D'autres ne circulent tout simplement plus dans le contexte du confinement suite au coronavirus COVID-19. En savoir plus ici.

Par ailleurs, le Sytral annonce que les abonnements TCL vont être remboursés prochainement. "Le SYTRAL s’engage au remboursement total des abonnements TCL pendant toute la période de confinement", a indiqué le Sytral. Les modalités de remboursement seront bientôt connues.

