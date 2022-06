Concert d'Indochine à Lyon : les TCL mettent des navettes spéciales à disposition

Navette tramway Vaulx-en-Velin La Soie : A l’aller, premier départ en direction du stade à 17h et le dernier à 20h47. Au retour, premier départ depuis le stade à 23h30 et et dernier départ depuis le stade à 0h58

Navette tramway Meyzieu Les Panettes : A l’aller, premier départ en direction du stade à 17h et dernier départ en direction du stade à 20h39. Au retour, le premier départ depuis le stade à 23h30. Dernier départ depuis le stade à 1h.