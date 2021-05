Commission permanente de la Métropole de Lyon : les dossiers à l'étude le 31 mai

La Métropole de Lyon exerce les compétences d'une communauté urbaine et d'un département. Des conseils et commissions permanentes se réunissent régulièrement pour voter les actions de la collectivité. Une commission permanente se réunit lundi 31 mai 2021.

La commission permanente de la Métropole de Lyon se réunit lundi 31 mai. Voirie, emploi, sport, éducation, logement.... plusieurs dossiers font être votés. Lyon Capitale vous fait le résumé des délibérations qui doivent avoir lieu.

Éducation et sport

La Métropole possède les compétences d'un département, elle s'occupe donc de la gestion des collèges. Ce 31 mai, elle examinera les subventions accordées aux collèges publics et privés sous contrat avec l'État pour l'année 2021. Les subventions accordées concerneront notamment les équipements des collèges publics.

Côté sport, la commission doit voter l'attribution de subvention pour la saison sportive 2020-2021. Ces subventions concerneront les clubs sportifs professionnels et les comités sportifs départementaux.

Économie, emploi, numérique

Un vote autour de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeurs sera aussi au programme. Des subventions devraient être accordées aux associations œuvrant pour sa mise en place, pour l'année 2021.

Des subventions aux différents organismes et association de l'économie sociale et solidaire (ESS) seront attribuées pour leurs programmes d'action de 2021. Seront concernées : la Chambre régionale de l'ESS (CRESS) Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), l'Université Lumière de Lyon, le Labo de l'ESS, l'association Les Cigales, le Groupement des épiceries sociales Rhône-Alpes (GESTA), Les petites cantines, Vers un réseau d'achat en commun (VRAC) et le Groupement régional alimentaire de proximité (GRAP)/

L'Université Jean Moulin Lyon 3 devrait également recevoir des subventions dans le cadre de l'opération Fabrique de l'innovation. Ces subventions concerneront les équipements pour la construction des I-Fabrique et E-Fabrique sur le site de Lyon Tech-La Doua et sur le site de la Manufacture des Tabacs.

Logement et travaux publics

Comme à chaque commission permanente, les conseillers doivent se pencher sur l'achat, la réhabilitation ou la construction de logements par les bailleurs sociaux. Plusieurs garanties d'emprunts seront accordées à divers bailleurs sociaux de la Métropole.

Le sujet des ponts, d'actualité dans la Métropole, fera aussi l'objet de délibérations. Seront soumis au vote : le budget des travaux de réparation sur le Pont Bonaparte, seul pont au-dessus de la Saône dans la Métropole qui autorise les convois de plus de 100 tonnes, et la construction d'une passerelle sur le Rhône entre Lyon 6ème et Caluire et Cuire.

Commission permanente et conseil de la Métropole, quelle différence ?

Le conseil de la Métropole est l’organe délibérant de la Métropole de Lyon. Il est composé des 150 conseillers métropolitains, dont le président et les vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ce conseil délègue une partie de ses attributions au président ou à la présidente et à la commission permanente.

La commission permanente exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil de la Métropole. Elle est composée du président, des 23 vice-présidents et de 42 membres du conseil de la Métropole.

