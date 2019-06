Comment se protéger de la pollution à Lyon ?

Dans un contexte de dérèglement climatique, les épisodes de pollution risquent d'être de plus en plus fréquents. Quelques gestes à adopter dès ce dimanche pour s'en protéger.

Face à une qualité de l'air qui promet d'être particulièrement médiocre la semaine prochaine (lire ici), Lyon Capitale vous donne quelques conseils pour prendre soin de vous.

Malgré les beaux jours, faire une activité physique n'est pas la meilleure idée qui soit dans un air pollué. Le ministère de la Santé recommande des sorties brèves et qui demandent peu d'efforts. Idéalement, il est conseillé de se tenir à l'écart des zones les plus polluées, là où le trafic routier est important, et d'éviter les heures de pointe. En revanche, des études ont prouvé que pour les personnes qui ne sont pas particulièrement fragiles, faire du vélo ou du jogging était excellent pour la santé, y compris dans un air pollué. A modérer toutefois en cas de pic de pollution.

Si vous êtes en voiture, vous ne serez pas protégé des polluants. Au contraire, ceux-ci se concentrent dans le faible volume d'air du véhicule. Aérer régulièrement sa voiture est un bon réflexe à avoir. Évitez tout de même d'ouvrir la fenêtre si vous passez dans un tunnel, surtout celui de la Croix-Rousse. N'ayez en revanche pas peur d'aérer votre domicile. Inutile de se calfeutrer dedans, à moins qu'un accident industriel survienne. Aérer et ventiler régulièrement permet de réduire la pollution se trouvant à l'intérieur du logement : peintures, bougies parfumées, encens, tabac, combustions, pollution extérieure...

Le ministère de la Santé recommande d'être particulièrement attentif en ce qui concerne les populations "vulnérables" (femmes enceintes, bébés, enfants en bas âges, personnes âgées, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiaques, vasculaires ou respiratoires) et "sensibles" (appréciation laissée à chacun en fonction de son vécu des précédents pics de pollution). En cas de difficultés à respirer, n'hésitez pas malgré ces précautions à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Des mesures plus détaillées ici.