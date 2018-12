Combien de restaurants ont ouvert ou fermé à Lyon en 2018 ?

Mythique et antédiluvienne "capitale de la gastronomie", Lyon a encore vu des établissements ouvrir en 2018, quand d'autres ont fermé. Quels sont les chiffres pour cette année ?

Selon le site Atabula, Lyon est la troisième ville où l'on mange le mieux (derrière Bordeaux et Paris), selon The Times, Lyon était la meilleure destination en France pour un séjour gastronomique en 2015) et d'après ucityguides.com, Lyon est 3e "Best food city" au monde.

On parle toujours des ouvertures de restaurants, mais combien ferment dans le même temps ?

Au 17 décembre 2018, Lyon intra muros comptait exactement 1 633 restaurants (selon les derniers chiffres de la CCI communiqués à Lyon Capitale).

Pour l'année 2018, 162 restaurants ont ouvert (chiffre qui comprend les déménagements) et 146 ont fermé ( dont les ventes de fonds). Soit 16 nouvelles ouvertures, un peu plus d'un restaurant par mois.