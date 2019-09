Environ 10 000 personnes ont marché ce samedi dans les rues de Lyon pour le climat et l'effondrement du vivant. Ils réclament des mesures fortes.

Alors, combien ? La fameuse bataille des chiffres. Lyon Climat*, le collectif qui regroupe des citoyens et des organisations qui se mobilisent lors des marches "climat" à Lyon, revendique 15 000 participants. La Préfecture du Rhône évoque le chiffre de 5 000 personnes.

D'après nos décomptes, et nos estimations, il y avait environ 10 000 personnes ce samedi dans la rue à Lyon pour marcher pour le climat. Vendredi après-midi, une première marche avait déjà rassemblé environ 2000 jeunes.

"Un plan de végétalisation massif"

L'ambiance était très bon enfant ce samedi à Lyon. Beaucoup de familles, de jeunes, de nombreuses personnes habillées en vert, mobilisés pour la planète. Le cortège est parti de Bellecour et s'est achevé sur les quais de Rhône, après être remonté par le pont Morand.

"Il est temps que l’Etat entende ces mobilisations de masse. Lundi, des militants pour la justice sociale et climatique ont été relaxés au nom de l’état de nécessité face à l’inaction gouvernementale. La surdité et le blabla d’Emmanuel Macron ont assez duré, les belles paroles ne suffisent plus et la répression doit cesser", explique Maxime Forrest d’Alternatiba Rhône, l'un des organisateurs de l'évènement lyonnais.



"Nous voulons des villes vivantes, vertes et populaires"

"Nous exigeons des mesures à la hauteur de l’enjeu. Localement, toute la Métropole de Lyon est concernée, nous voulons un plan de végétalisation massif dans tous les quartiers, dans toutes les villes de la Métropole, au delà de l’hypercentre. Nous voulons des villes vivantes, vertes et populaires, cela commence par l’abandon du grand projet inutile d’Anneau des Sciences et ça va jusqu’à la lutte contre les îlots de chaleurs que sont nos places totalement minérales, sans biodiversité. Il est temps d’imaginer la construction de nos villes sur d’autres bases que croissance et développement et apporter une réponse locale et solidaire aux problèmes du dérèglement climatique", ajoute-t-il.

🔴 DIRECT | Nous sommes 15.000 dans la rue à Lyon 🌳 Écoutez cette foule immense qui vous exhorte de changer de politique ! @gerardcollomb @DavidKimelfeld ! Nous voulons de la Nature pas du Béton !#SèveLaPlanète #maniforestation #marchePourLeClimat pic.twitter.com/eQmOJ2Hc6f — Lyon Climat (@LyonClimat) September 21, 2019

*Lyon Climat est un collectif regroupant des citoyens et des organisations qui se mobilisent lors des marches climat lyonnaises. Pour cette marche on retrouve : Alternatiba/ANV Rhône, Conscience & Impact Écologique, Anciela, Youth for Climate Lyon, Greenpeace Lyon, Nous voulons des Coquelicots, Extinction Rebellion Lyon, Collectif Plein La Vue, La Ville à Vélo, La Gonette