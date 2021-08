Circulation : un week-end chargé sur les routes de Lyon et du Rhône

Les vacances se poursuivent ce week-end, et avec elles, les difficultés sur la route. Ce samedi est classé noir dans le Rhône et donc à Lyon par Bison futé dans le sens des retours.

Ce week-end est l'un des derniers avant la rentrée de septembre. Lors des prochains jours, le trafic sera donc dense sur les routes du Rhône et à Lyon. Ce vendredi est classé en rouge par Bison Futé dans le sens des retours. Il est notamment conseillé d'éviter l’axe Orange-Lyon entre 15h et 20h.

Le drapeau noir hissé samedi

Samedi, le drapeau noir est de sorti, toujours du côté des retours. Il est préférable de s'abstenir de prendre l’A6 entre Lyon et Beaune de 12h à 15h ainsi que l’A7 entre Orange et Lyon de 11h à 17h. Dans la capitale des Gaules, des embouteillages risquent de se former en fin de matinée au niveau du tunnel de Fourvière ainsi que sur le contour nord-est.

Pour le dernier jour du week-end, Bison Futé a prévu une circulation difficile, mais néanmoins plus calme que la veille. L'autoroute sera cependant toujours engorgée entre Orange et Lyon de 12h à 15h.