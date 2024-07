Circulation très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes avec de nombreux départs en vacances.

Il va falloir s'armer de patience ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs vendredi 19 juillet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que le reste de la France est placé en orange. "Des ralentissements seront observables sur les axes desservant les régions du Nord-Est (A2, A31), en direction de l’Espagne en passant par Bordeaux (A10, A63) et en direction du Sud (A6, A7, A9, A75)", précise Bison futé.

Un samedi rouge dans le sens des départs et des retours

Il ainsi recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 15h à 20h, ainsi que l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 17h à 19h et le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 19h.

Samedi 20 juillet, les routes seront chargées dans le sens des départs, mais également dans le sens des retours. Bison futé hisse le drapeau rouge dans l'ensemble de la France dans le sens des départs, et dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Ouest. Dans le sens des départs, les régions du sud, de l'Espagne et la Méditerranée seront très fréquentées, notamment sur les axes A6, A7 et A9. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 8h à 18h et entre Orange et Marseille de 11h à 15h et l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 12h à 15h.

Dans le sens des retours, "des difficultés devraient apparaître sur les itinéraires depuis l’Espagne (A10) et le sud du pays (A7, A8 et A9) dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée", indique Bison futé.

Dimanche 21 juillet, quelques difficultés sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes tout au long de la journée. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 14h à 18h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 15h à 17h et l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon de 11h à 13h.