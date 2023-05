"Circulation très difficile" ce lundi pour rentrer à Lyon depuis le Sud

La journée sera classée verte par Bison Futé ce lundi 29 mai dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf pour rentrer à Lyon via l’autoroute A7.

Journée de galère en perspective ce lundi 29 sur l’autoroute A7 pour les automobilistes qui souhaiteraient rentrer à Lyon à l’issue du week-end de la Pentecôte. Bison Futé recommande donc d’éviter cet axe entre Marseille et Lyon de midi à 18 heures. La circulation devrait être "difficile" entre Marseille et Orange, puis "très difficile" entre Orange et Lyon.

Le reste des routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront classées en vert pour la fin de ce long week-end.