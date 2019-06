Circulation différenciée à Lyon : La ville à vélo approuve la décision

Depuis ce mardi, la circulation différenciée a été mise en place à Lyon à la demande de la métropole et de la préfecture du Rhône. Une décision saluée par l'association La ville à vélo.

Depuis le début de semaine, la ville de Lyon connaît un épisode de canicule et de pollution à l'ozone dû en partie aux véhicules essence et diesel. Cet épisode a poussé David Kimelfeld, le président de la métropole de Lyon, et Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, à activer la circulation différenciée dans l'agglomération.

L’association La ville à vélo, qui fait la promotion de la pratique des deux-roues, salue cette initiative dans un communiqué de presse. “Cette mesure d'urgence doit permettre de limiter la hausse des niveaux de pollution qui affecte en premier lieu nos concitoyens, dont les plus fragiles : enfants, personnes âgées, malades...”, ont-ils déclaré.

Durant cette circulation différenciée, ils “invitent les automobilistes à tester et à découvrir le vélo. Ils pourront ainsi tester les multiples avantages de ce mode de transport en pleine expansion : rapide, fiable, agréable, convivial, bon pour la santé et pour la ligne”.