Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

La chaleur persiste lundi 14 août dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq départements, dont le Rhône et l’Isère, sont placés en alerte orange pour la canicule, quatre autres sont en vigilance jaune.

L’épisode de fortes chaleurs qui s’est installé depuis la fin de semaine dernière sur la Métropole de Lyon et le Rhône ne fait que débuter. En vigueur depuis samedi dans le Rhône, l’alerte orange pour la canicule est maintenue ce lundi 14 août dans le département, mais également dans l’Ain et l’Isère. En ce début de semaine, alors que le thermomètre devrait afficher jusqu’à 32°c sous abris à Annecy et 33°c à Chambéry, Météo France étend sa vigilance orange à la Savoie et la Haute-Savoie.

Lyon : 35°c

Grenoble : 34°c

Chambéry : 33°c

Annecy : 32°c

Bourg-en-Bresse : 34°c

"Incertitudes" sur l'évolution de la canicule

La Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche et la Drôme sont également en vigilance jaune canicule, portant à neuf le nombre de départements d’Auvergne-Rhône-Alpes touchés par les fortes chaleurs ce lundi.

Saint-Étienne : 31°c

Le Puy-en-Velay : 29°c

Privas : 32°c

Valence : 33°c

"Cet épisode caniculaire est désormais classique pour la saison. Cependant, des incertitudes demeurent sur les valeurs exactes de températures et en particulier sur l'évolution de l’épisode", précise Météo France dans son dernier bulletin. À Lyon, il devrait se poursuivre au moins jusqu’en fin de semaine. Les températures continueront de monter au fil des jours pour atteindre jusqu’à 38°c de mercredi à vendredi, des vents en provenance du sud-ouest continuant de drainer de l'air chaud sur la région.

Risque d'incendie dans plusieurs départements

Des conditions météo qui, combinées à la sécheresse en cours, favorisent ce lundi le risque d’incendie dans le Rhône, l’Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, l’Ain et l’Isère où la vigilance jaune pour un risque de feux de forêt est en vigueur. Établis "à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation", les niveaux de vigilance sont au nombre de 4, "Danger faible" (vert), "Danger élevé" (orange), "Danger très élevé" (rouge), à l’instar des dispositifs de vigilance créés par l’établissement public pour les orages, le vent ou encore la neige.

Concrètement, un état de vigilance jaune ou de "danger modéré" signifie, selon Météo France, que "les conditions météorologiques n’aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", mais que "le risque de feux peut être localement élevé".