Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

Après la Drôme et l’Ardèche, la canicule s’étend à trois autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 11 août. Des températures élevées sont attendues la nuit prochaine.

Le mercure grimpe en Auvergne-Rhône-Alpes en cette fin de semaine. L’épisode de canicule en cours depuis jeudi dans la Drôme et en Ardèche s’entend, à partir de ce vendredi 11 août, à trois autres départements de la région. À partir de midi, l’Isère, le Rhône et la Haute-Loire seront à leur tour placés en vigilance jaune canicule par Météo France.

23°c la nuit prochaine à Lyon

Cet après-midi, le thermomètre va largement dépasser la barre des 30°c dans ces départements. 34°c, sous abris, sont ainsi attendus à Lyon, Grenoble, Privas (Ardèche) ou encore à Valence. En Haute-Loire, les températures seront légèrement moins élevées, mais le thermomètre devrait tout de même afficher 31°c au Puy-en-Velay en milieu d’après-midi.

La tombée du jour ne devrait guère apporter de fraîcheur, les prévisions annoncées par Météo France prévoyant des températures avoisinant les 20°c cette nuit dans ces départements. Au milieu de la nuit, il fera ainsi encore 23°c à Lyon, 20°c à Privas, 22°c à Valence, en revanche à Grenoble et au Puy-en-Velay le mercure descendra en dessous des 20°c.

Risque d'incendie dans la Drôme et l'Ardèche

Des conditions météo qui, combinées à la sécheresse en cours, favorisent ce vendredi le risque d’incendie en Ardèche et dans la Drôme, où la vigilance jaune pour un risque de feux de forêt est également en vigueur. Samedi, elle devrait être étendue au Rhône, à l’Isère et à la Haute-Loire. Établis "à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation", les niveaux de vigilance sont au nombre de 4, "Danger faible" (vert), "Danger élevé" (orange), "Danger très élevé" (rouge), à l’instar des dispositifs de vigilance créés par l’établissement public pour les orages, le vent ou encore la neige.

Concrètement, un état de vigilance jaune ou de "danger modéré" signifie, selon Météo France, que "les conditions météorologiques n’aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", mais que "le risque de feux peut être localement élevé".

