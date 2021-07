Cinéma à Lyon : un week-end spécial Festival de Cannes au Pathé Bellecour

Les cinémas Pathé et Gaumont vous proposent dans plusieurs grandes villes, dont Lyon, de suivre le Festival de Cannes dès son ouverture la semaine prochaine.

La 74e édition du célèbre Festival de Cannes se tiendra du mardi 6 au samedi 17 juillet prochain avec un jury présidé par le réalisateur américain Spike Lee. A cette occasion, les cinémas Pathé et Gaumont proposent pour la 8e année à Paris, Rennes, Nantes, Toulouse et Lyon de suivre le festival pour son ouverture et sa clôture.

Dans un premier temps, dès le mardi 6 juillet, le Pathé Bellecour diffusera à partir de 19h15 la montée des marches, avant de projeter le film d'ouverture Annette par Leos Carax (avec Marion Cotillard et Adam Driver)

Ensuite, Pathé proposera, à l'issue du Festival, les vendredi 16 au dimanche 18 juillet, une quinzaine de films sélectionnés dans cinq cinémas de France dont le Pathé Bellecour à Lyon. "Une occasion exceptionnelle pour vous de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leur sortie au cinéma".

Les billets ne sont pas encore en vente : ils dépendent de la programmation qui sera prochainement révélée. Pour ne rien manquer, vous pouvez cependant d'ores et déjà vous inscrire sur l'évènement Facebook.

