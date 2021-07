C'est la fête du cinéma à Lyon : "il y a une vraie envie de cinéma", des places à 4€ jusqu'à dimanche

Depuis hier, mercredi 30 juin et jusqu'au dimanche 4 juillet, c'est la Fête du Cinéma à Lyon.

La Fête du Cinéma est de retour à Lyon, après avoir été annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Entre mercredi 30 juin et dimanche 4 juillet, pour cinq jours, les billets sont à seulement 4€.

Après une première journée de Fête du Cinéma, "la fréquentation est au rendez-vous", selon Pierre Barthélemy, directeur du Pathé Bellecour, contacté par Lyon Capitale. Il y a "à peu près autant de monde que lors d'une Fête du Cinéma habituelle", malgré la crise sanitaire, explique-t-il, d'autant que la jauge a été supprimée le jour même. Les jeunes sont notamment très présents, puisque les vacances d'été ont déjà commencé.

Il attend néanmoins le week-end, où la fréquentation est plus forte, pour juger cette édition 2021.

"Il y a une vraie envie de cinéma"

Les cinémas ont réouvert il y a un peu plus d'un mois déjà, le 19 mai, et, note le directeur, la situation est encourageante. "La fréquentation est au rendez-vous même s'il y a eu un impact des jauges au démarrage", celles-ci étaient de 35 puis 65 %. "Sur le premier week-end, on a refusé du monde sur environ 55 % des séances". Cela prouve selon lui qu' "il y a une vraie envie de cinéma".

Plusieurs évènements sont prévus dans la période de la Fête du Cinéma au Pathé Bellecour, le cinéma étant partenaire de deux festivals successivement cette semaine : le Festival Ecran Mixtes (consacré au cinéma "queer"), et celui du Quai du Polar.

Pour le Festival Ecrans Mixtes :

Jeudi 1er juillet de 21h30 à 23h : l'avant-première de Pour Toujours (La Dea Fortuna) en vost, film de clôture du festival, qui devrait sortir en 2022 (plus d'informations ici)

Pour Quais du Polar :

Vendredi 2 juillet à 20h : Piranhas de Claudio Giovannesi, présenté par l'écrivain italien de romans noirs Piergiorgio Pulixi (plus d'informations ici)

Samedi 3 juillet à 16h30 : en hommage à Bertrand Tavernier, la version restaurée de Coup de Torchon (un des premiers cinémas à la diffuser), présenté par l'écrivain Jean-Pierre Chapuzet (plus d'informations ici)

Dimanche 4 juillet à 14h30 : avant-première de Boite Noire, en présence du réalisateur Yann Gozlan suivi d'un débat avec le public (plus d'informations ici)

Toutes les séances sont à 4€, aucune jauge n'est en vigueur mais le masque reste obligatoire durant toute la séance.

Au-delà de cela, le cinéma suivra le Festival de Cannes dès la semaine prochaine, notamment lors d'un week-end entier de projections des sélections finales. La billetterie n'est pas encore ouverte.

5 jours. 4 euros la séance. Plein de films pour rêver ensemble. C'est la #FeteDuCinema du 30 juin au 4 juillet, dans tous les cinémas participants. Demandez le programme ! ▶️https://t.co/LRVqYTN0Al pic.twitter.com/HampeIIwHR — AlloCiné (@allocine) June 30, 2021

