Météo France annonce un temps calme avec des températures allant de 1 à 6 degrés ce samedi 30 novembre à Lyon.

La journée commence sous un ciel voilé par quelques brumes matinales, qui se dissiperont rapidement pour laisser place à des éclaircies prédominantes. La température est fraîche au petit matin, avoisinant 2 degrés vers 7 heures, et le vent reste faible. L'après-midi s'annonce lumineux avec un soleil généreux dominant entre 13h et 18h. La température grimpe légèrement pour atteindre environ 5 degrés à 13h et jusqu'à 6 degrés vers 15-16h avant de redescendre.

En soirée, le temps reste sec et clair, offrant une fin de journée agréable avec 3 degrés prévus vers 19 heures. La nuit débute sous un ciel dégagé, mais les nuages feront leur retour en seconde partie. Le thermomètre indiquera 4 degrés aux alentours de 1 heure, tandis que le vent, toujours faible, ne perturbera pas cette météo calme.