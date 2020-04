Changement de stratégie et déconfinement : priorité au vélo à Lyon

Le coronavirus et la nécessité de distanciation sociale sont passés par là. Quelques mois après avoir réduit la place du vélo sur certains secteurs, la ville de Lyon veut redonner la priorité aux cyclistes, mais aussi aux piétons.

Depuis plusieurs semaines, les services de la métropole de Lyon travaillent sur l'urbanisme tactique. Il s'agit d'aménagements et des rééquilibrages de l'espace public rapides à effectuer pour permettre aux piétons et cyclistes de pouvoir se déplacer en sécurité et en maintenant la distanciation sociale.

Mi-avril, le président de la métropole David Kimelfeld avait proposé aux maires des territoires de travailler ensemble sur cet urbanisme tactique. Ainsi, dans ce sens, le maire de Lyon Gérard Collomb a adressé un courrier au président de la métropole pour "le déploiement d’itinéraires cyclables temporaires, permettant aux Lyonnais et grands lyonnais de relier facilement les principales polarités (gares, stations de métro, zones commerciales, parkings relais, etc.)" et "une étude sur la possibilité de doubler, lorsque cela est possible, les voies de bus par des voies sécurisées dédiées aux vélos et autres modes alternatifs".

Changement radical de stratégie

"Pour favoriser leur attractivité, ces itinéraires, qui pourraient se déployer sur des voies de circulation, ou sur des voies dédiées au stationnement devront être plus larges que les voies cycles déjà déployées sur Lyon, ils devront faire l’objet d’une signalétique dédiée", précise Gérard Collomb dans un communiqué. Un changement radical de stratégie pour la ville de Lyon dans le contexte du coronavirus COVID-19. Jusqu'à présent, la ville se refusait à sacrifier du stationnement ou de l'espace dédié aux voitures pour les autres modes, à l'image de ce qui avait été réalisé sur la rue Édouard Herriot où couloir de bus et cyclables avaient été supprimés.

Des "parkings relais covid"

Pour les piétons, la ville se dit prête à engager une réflexion avec la métropole pour "un élargissement possible de certains trottoirs étroits du centre-ville". Dans ce sens, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) préconise des trottoirs d'au moins 2,5 mètres de large (lire ici).

Lyon souhaite également proposer des "parkings relais covid", des zones où "l’utilisateur pourra déposer sa voiture et rejoindre le centre de Lyon en trottinette ou en vélo électrique, par une offre comprenant un bouquet stationnement + déplacement modes doux (vélos, trottinettes)".

À travers ces outils, la ville de Lyon espère ne pas voir la voiture être la grande gagnante du déconfinement. Encore faudra-t-il qu'elle se résolve à rééquilibrer profondément l'espace public, sacrifiant des places de parkings et voies dédiées aux voitures, choses qu'elle s'était refusées jusqu'à présent, sans se contenter de petites mesures. Au-delà des différents effets d'annonce autour de l'urbanisme tactique, notion à la mode, seuls les cas concrets feront foi.