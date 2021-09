Cette saison, l’ASVEL va tout faire pour « défendre son titre »

Paul Lacombe (C) (Photo by Loic VENANCE / AFP)

À l’aube d’un début de saison très attendu, l’entraineur et les joueurs de l’ASVEL ont présenté à la presse, jeudi 30 septembre, leurs ambitions en championnat et en Europe.

Forts de leur titre de champion de France l’année passée, T.J. Parker et les siens espèrent bien renouveler la même performance cette saison. Jeudi 30 septembre, et à la veille de ses grands débuts, l’ASVEL a organisé son traditionnel point presse et a affiché ses objectifs. Pour l’entraineur villeurbannais, le plan est très clair : " il faut faire aussi bien. Quand on est l’ASVEL, il faut gagner tous les ans pour le président. L’année dernière c’était une superbe saison mais elle est derrière nous, maintenant on en débute une nouvelle. On veut atteindre le plus d’objectifs possibles ", a expliqué Parker, qui a perdu pas moins de 7 joueurs durant l’inter-saison.

Une préparation mitigée

D’autant que la lutte pour le titre s’annonce rude. Avec un recrutement taille XXL, Monaco se pose comme la principale équipe pouvant causer du tort au club rhodanien. " Ils ont recruté très fort et c’est très bien pour eux. Nous ce qu’on veut c’est défendre notre titre", a assuré le frère de Tony Parker. L’entraineur comme les joueurs ne s’y trompent pas, l’effectif comptabilise plusieurs absences et la préparation n’a pas été des plus convaincante. Alors il faudra peut-être compter sur d’autres forces. Le retour du public par exemple. " On a hâte de les retrouver ", s’impatiente Antoine Diot. " On a envie de communier avec eux, ça fait trop longtemps ". Les joueurs retrouveront les parquets dès ce vendredi, avec la réception de Kaunas en Euroligue, puis de Gravelines-Dunkerque dimanche en Betclic Elite.