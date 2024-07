Ces huit figures du Rhône décorées de la Légion d'honneur

Parmi les 500 personnes qui seront décorées pour la promotion de la Légion d’honneur du 14 juillet, qui sont ces huit personnalités du Rhône ?

Ce mardi 9 juillet au matin, la liste de la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet est parue au Journal Officiel. Parmi les 500 figures qui vont être distinguées, huit comptent ou ont compté pour le département du Rhône. Sept hommes et une femme seront décorés, deux seront faits officiers, cinq chevaliers, et un dernier sera fait commandeur ce dimanche 14 juillet.

Qui sont les deux officiers ?

Le premier qui sera promu officier ce 14 juillet est le Lyonnais Christophe Gruy, patron du groupe spécialisé dans la réalisation d’infrastructures Maïa et du Château de La Chaize, le plus grand domaine viticole du Beaujolais. Il est un acteur majeur dans le secteur de l'énergie renouvelable, et avait déjà été récompensé du titre de chevalier le 17 octobre 2008.

Jean-Louis Touraine, ancien député du Rhône et ex-bras droit de Gérard Collomb et ancien maire du 8e arrondissement de Lyon, se verra également remettre le titre d'officier, sur proposition directe du Premier ministre. Depuis 2001, le professeur de médecine détient son grade de chevalier.

Qui sont les cinq chevaliers ?

Cinq figures du département se verront quant à elles décerner le titre d'honneur de chevalier ce 14 juillet. C'est le cas de Jean-Pierre Gagneux, directeur général délégué du groupe immobilier 6e Sens Immobilier, récompensé pour ses 55 ans de services, qui sera fait chevalier sur décision du ministère de la Culture.

Il n'est pas le seul, un homme politique Lyonnais connu du grand public figure également dans la liste. Il s'agit de Christophe Guilloteau, conseiller municipal à Belleville, dans le Rhône, en 1983, puis député dans la 10e circonscription entre 2002 et 2007 et entre 2007 et 2012. Il a également été élu conseiller régional entre 1998 et 2008, et obtient le poste de vice-président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale entre 2012 et 2017. Enfin, le 21 juillet 2021, il est réélu Président du Département du Rhône. C'est sur proposition du ministère de l’Intérieur qu'il sera fait chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet prochain.

@ La Hors de / Christophe Millot

Chevalier, Christian Berthe le deviendra également. Président du marché de gros Lyon-Corbas, et président-directeur général de Cofruly il est récompensé par le ministère de l'Agriculture pour ses 39 ans de services.

Pour cette promotion 2024, le ministère de la Culture a également jeté son dévolu sur le danseur et chorégraphe lyonnais Benjamin Millepied, qui sera aussi fait chevalier ce dimanche.

Enfin, au titre de chevalier, une femme sera elle aussi récompensée. Il s'agit de Claire Peigné, médecin et présidente de l’AMF 69. Maire depuis 2014 de la commune de Morancé, dans le Rhône, elle est également conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur proposition du ministère de la Santé, elle sera faite chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet prochain.

Un ancien préfet promu commandeur

Une autre personnalité bien connue des Lyonnais sera également récompensée, et c'est Pascal Mailhos. Il est le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme depuis janvier 2023, et a notamment été préfet du Rhône entre 2018 et 2023. Il est celui qui obtiendra la décoration la plus importante, puisqu'il sera fait commandeur de la Légion d'honneur le 14 juillet prochain, sur proposition du ministère de l'Intérieur.