Ce qu'il faut savoir sur le sens unique du pont de Vernaison, près de Lyon

Alors que le pont de Vernaison va passer en sens unique ce mercredi 23 juin, la Métropole de Lyon - en charge des ponts - a donné le détails des mesures liées à ce changement.

A partir de ce 23 juin, le pont de Vernaison va passer en sens unique dans le sens Vernaison-Solaize (Vernaison - A7). Des mesures censées permettre la prolongation du trafic sur le pont à court terme, le temps d'étudier la faisabilité et la construction d'une passerelle provisoire permettant - quant à elle - de donner du temps aux élus en vue de construire un nouveau pont. En cause : de nombreuses détériorations et phénomènes d'usures qui fragilisent l'ouvrage. Ce jeudi avait lieu une réunion publique pour faire un point sur ce pont qui fait débat. Plusieurs éléments ont été annoncés :

-Le double sens sera autorisé pour les transports en commun, les vélos, la police et les secours.

-Il y aura quelques places de stationnement en plus sur l'île de la Table-Ronde à l'ouest du pont.

-"Si le pont n'est pas trop détérioré pendant l'été, il est envisagé de remettre la circulation en double-sens, avec un feu de régulation en amont du pont pour éviter le stockage de voitures sur l'édifice" explique Bérangère Pisier, la chef du service Ouvrage de la Métropole. Cette mesure "complexe" - car liée à la SNCF - est prévu pour l'automne 2021.

"Si le pont n'est pas trop détérioré pendant l'été, il est envisagé de remettre la circulation en double-sens en automne"

Pour rappel, ce pont fait 390m, il date de 1959. Il possède 14 câbles porteurs, chacun est composé de 243 fils d'acier très fragilisés et parfois même rompus. La suspension est oxydée et il y a des phénomènes de gonflements des matériaux. La Métropole annonce aussi remplacer "les joints de la travée de rive" le 14 et 16 juin.