Carburants à prix coûtant chez Leclerc et Carrefour, bon plan ou com' ?

La grande distribution s'invite dans le débat sur la hausse des prix du carburant. Leclerc et Carrefour proposent en novembre les carburants à prix coûtant. Bon plan ou un beau coup de com' ?

Le débat sur la hausse des prix des carburants n'en finit pas d'être relancé. Certains veulent bloquer les grandes villes le 17 novembre (lire ici). D'autres cherchent les meilleurs prix pour faire le plein à moindre coût. La grande distribution vient de s'inviter dans ce débat, avec Leclerc et Carrefour qui ont annoncé que durant tout le mois de novembre, les carburants seraient proposés à prix coûtant dans leur station-service. Est-ce un bon plan pour les automobilistes ou un beau de communication pour Leclerc et Carrefour ? Nous avons décidé de vérifier la situation à Lyon et dans le Rhône pour le gazole et le SP95-E10.

Selon nos constatations, Leclerc propose effectivement le litre de diesel au meilleur prix dans le Rhône, avec 1,430 euro au supermarché de Vénissieux. Pour le SP95-E10, c'est Carrefour Vaulx-en-Velin qui est le plus bas avec 1,395 euro.

Hors grande distribution, le moins cher pour le diesel est chez Total Access Marius Berliet dans le 8e arrondissement de Lyon avec un litre à 1,462 euro (ainsi que d'autres stations du même nom). Pour le SP95-E10, Total Access Villeurbanne est à 1,439 euro le litre (même constat dans d'autres stations de la même enseigne).

Entre la grande distribution et les stations classiques, il y a donc une différence de 0.032 centime pour le diesel et 0,044 centime pour l'essence. Pour un plein de 50 litres, cela représente donc une économie de 1,6 euro pour le diesel et 2,2 euros pour l'essence, on reste donc loin du bon plan incontournable. Avec cette annonce, Carrefour et Leclerc s'offrent un beau coup de communication, mais aussi un produit d'appel. Les automobilistes qui viendront faire le plein chez eux sont autant de clients potentiels à attirer dans l'hypermarché à côté.