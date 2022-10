Carburant : la grève est reconduite à Feyzin jusqu'à lundi

Ce samedi, la CGT a annoncé la reconduction de la grève au dépôt de carburant de Feyzin, à côté de Lyon, jusqu'à lundi 24 octobre.

Le dépôt de carburant de Feyzin, dans le Rhône, compte 90% de grévistes du service expéditions et du service Vemu (énergie, mouvement et utilité), soit entre 120 et 130 salariés, selon une indication de la CGT relayée par BFM Lyon. L'organisation syndicale a indiqué ce jour la reconduction de la grève jusqu'à lundi 24 octobre.

La grève est reconduite jusqu'à lundi car "les expéditions sont fermées le dimanche", a expliqué le délégué syndical Pedro Afonso, ajoutant que six membres du personnel, grévistes ou intérimaires, ont été réquisitionnés "sans respect du code du travail" aujourd'hui. Des informations complémentaires sur la suite du mouvement seront communiquées lundi si les salariés, invités à se prononcer, s'expriment sur le sujet.

Jeudi, la préfecture du Rhône avait décidé de reconduire ses réquisitions de personnel pour tenter de maintenir l’approvisionnement des stations-service habituellement alimentées par la raffinerie de Feyzin.

Source : BFM Lyon