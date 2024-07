Canicule : les maisons du Rhône changent leurs horaires

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule, les horaires des Maisons du Rhône sont modifiés.

En raison de la canicule, les Maisons du Rhône s’adaptent et modifient leurs horaires. Les structures ouvrent de 8h à 15h. A noter que la permanence de la Maison du Rhône de Deux-Grosnes sera fermée mardi 13 août et mardi 20 août matin. La maison du Rhône de Condrieu sera fermée du lundi 5 au vendredi 16 août. Celle de Lamure-Sur-Azergues fermera ses portes les vendredis 23 et 30 août.

Accompagner un large public

Les Maisons du Rhône sont les points d’accueil principaux du Département répartis sur le territoire. Elles accueillent un large public et leurs missions sont diverses :

Accompagner les familles à travers la Protection maternelle infantile (PMI) : préparation à l’accouchement, aide à l’allaitement, consultations post-natales, bilans de santé des 3-4 ans.

Aider les enfants à bien grandir : les MDM, via les travailleurs sociaux, épaulent les parents des enfants se trouvant en grande difficulté, et ont la responsabilité de protéger les enfants et les signaler au Parquet les cas de maltraitance physique.

Faire face aux difficultés financières passagères, en aidant les usagers à déposer un dossier d’aide financière ou se porter garante pour votre logement.

Aider les plus fragiles, en évaluant le degré de dépendance et en aidant à mettre en place une allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Garantir un niveau minimum de revenu, en aidant à monter un dossier pour le RSA, et en aidant les usagers à construire un projet de retour à l’emploi.