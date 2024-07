À Vénissieux, le collège Jules Michelet rénové par trois Coopératives Jeunesses de Services

Depuis trois ans, des Coopératives Jeunesses de Services rénovent le collège Jules Michelet de Vénissieux. Cette année, c’est une quinzaine de jeunes qui est présente sur le chantier.

Dans le cadre du dispositif "Métropole Quartiers d’été", la Métropole de Lyon mobilise depuis trois ans des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) afin de réaliser des travaux de rénovation dans le collège Jules Michelet à Vénissieux. Parmi les travaux, qui comptent 170 m2 de murs et 65 m2 de portes à repeindre, 8 salles de cours ont déjà été repeintes. Cette année, douze à quinze jeunes âgés de 16 à 18 ans de trois CJS différentes sont présents sur le chantier et encadrés par deux animateurs. Ils viennent notamment de Saint-Fons, Vénissieux et du 8e arrondissement de Lyon.

Le programme "Métropole Quartiers d’été" propose 185 activités dans les quartiers prioritaires (QPV), ainsi que dans les quartiers populaires Métropolitains durant l’été. Cette année, le dispositif a été lancé le 24 juin dernier et s’achèvera le 31 août. Porté par un budget de 850 000 euros, il aura bénéficié d’une augmentation de 100 000 euros par rapport à l’année précédente.

