Canicule : jusqu’à 38°c attendus à Lyon lundi 21 août

Au dixième jour de la canicule à Lyon, le mercure devrait atteindre jusqu’à 38°c ce lundi 21 août dans l’après-midi.

La canicule se poursuit et devrait s’intensifier jusqu’en milieu de semaine à Lyon, où la vigilance orange canicule est en cours, avant que ne soit enregistrée une chute des températures. "Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi et mercredi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus", prévient ainsi Météo France.

Entre 24 et 27°c la nuit prochaine

Ce lundi 21 août, les Lyonnais vont devoir composer avec un dixième jour consécutif de canicule. Cet après-midi, alors qu’un soleil de plomb devrait tomber sur la ville, le mercure devrait grimper jusqu’à 38°c, pour un ressenti de 43°c. Soit 9°c de différence par rapport aux moyennes de saison précise Météo France. Comptez 25°c dès 8 heures, puis 33°c à midi avant que ne soit atteinte la maximale du jour.

Ce soir, le thermomètre devrait encore afficher 32°c à 22 heures et les températures ne descendront pas en-dessous de 30°c avant minuit. Pour la nuit prochaine, les températures les plus fraîches devraient être atteintes aux environs de 5 h du matin, lorsque le thermomètre affichera 24°c, avant de rapidement remonter et de laisser place à ce qui devrait être l’une des journées les plus chaudes de l’été. Mardi, prévoyez ainsi jusqu’à 40°c entre Rhône et Saône.

