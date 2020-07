Canicule : grosse vague de chaleur, jusqu'à 40 degrés à Lyon vendredi

Il a fait beau et chaud à Lyon lundi. Il fait encore chaud ce mardi. Et ce n'est pas fini. Des températures caniculaires sont attendues jeudi, vendredi et samedi à Lyon. Jusqu'à 40 degrés dans la capitale des Gaules.

L'été, cette fois, il est bel et bien là. Il fait chaud et lourd actuellement à Lyon. Et ce n'est pas terminé. La canicule arrive... Avec des températures supérieures à 38 degrés trois jours de suite jeudi, vendredi et samedi à Lyon.

Météo France annonce en effet 38 degrés à Lyon jeudi et samedi, et même jusqu'à 40 vendredi. Surtout, le mercure ne va pas descendre en dessous des fameux 20 degrés la nuit.

Environ 10 degrés de plus que les normales de saison !

"Des températures maximales entre 36 et 40 °C se situent 8 à 11 degrés au-dessus des normales d'une fin juillet", souligne Météo France.

Plus de chaleur, plus de pollution

Une chaleur étouffante qui aura aussi des conséquences sur la qualité de l'air et la pollution. La qualité de l'air est médiocre ce mardi à Lyon. Elle sera encore médiocre ces prochains jours.

"Mercredi 29 et jeudi 30 juillet, les conditions météo se maintiendront et les concentrations d'ozone pourraient encore augmenter et approcher le seuil d'information. La qualité de l'air sera largement médiocre", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.