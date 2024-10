Tiffany Joncour, députée du Rassemblement national de l'Est lyonnais, est l'invitée de 6 minutes chrono.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Tiffany Joncour

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, aujourd'hui nous accueillons Tiffany Joncour. Vous êtes députée du Rassemblement National, parti dont vous êtes la déléguée départementale, je voulais revenir avec vous sur l'actualité nationale. Votre parti n'a pas voté, enfin vos députés n'ont pas voté la motion de censure contre Michel Barnier comme vous étiez engagés, en revanche vous laissez planer un suspense sur peut-être le vote d'une autre motion de censure qui suivrait l'adoption du budget par un 49-3, vous allez continuer longtemps à maintenir comme ça Michel Barnier dans une forme de sursis ?



En fait ce n'est pas une forme de sursis, c'est à dire que nous avons été très clairs avec Michel Barnier également avec l'ensemble des français, c'est à dire que nous ne voulions pas censurer a priori sans avoir aucune matière, nous avons laissé le gouvernement le temps nécessaire d'abord à Michel Barnier de faire son discours de politique générale et ensuite le temps également de présenter un budget, bon maintenant c'est pour ça qu'on n'a pas voté cette première motion de censure, maintenant on nous a présenté le budget alors effectivement il est très décevant.



Qu'est-ce qui vous déçoit vous dans ce budget ?



Plusieurs choses, tout d'abord on voit que plusieurs lignes rouges qu'on avait fixées ont été dépassées.

Lesquelles par exemple ?

En vrac un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'éducation, on voit l'éducation est sacrifiée, 4000 postes d'anciens ans qui vont être supprimées, on voit encore que c'est les classes populaires, les familles qui sont impactées avec une hausse des taxes, l'électricité, les carburants, typiquement sur nos retraités on voit que les pensions ne vont pas être indexées sur l'inflation donc encore c'est une ligne rouge et quelque chose qui est très préoccupant c'est qu'on a appris que le taux de remboursement sur les visites médicales vont être abaissé quand bien même on apprend que l'AME va être augmenté de 100 millions d'euros donc voilà on sait que un français sur quatre environ refuse à aller se faire soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens et dans un même temps on apporte toujours plus d'argent pour offrir la palette de soins aux clandestins qui arrivent en France donc voilà tout plein de sujets sur lesquels on va se mobiliser donc vous savez on peut on nous allons drastiquement amender ce budget nous allons proposer là ce mercredi une contre proposition à ce budget mais effectivement nous avions dit à Michel Barnier que notre il fallait que nos électeurs les 11 millions d'électeurs du rassemblement national soit respecté et nous voyons que dans ce budget ce n'est pas le cas.

Si le budget et on ne voit pas comment il peut être adopté autrement que par 49-3, une motion de censure venait de déposer à ce stade là vous la voterez vous ferez tomber le gouvernement ?

Nous ne refusons rien nous allons voir comment les débats se passent en hémicycle si notre but c'est que le maximum de nos propositions puissent être intégrées à ce budget notre seule boussole a toujours été l'intérêt de la France et des Français et nous continuerons à travailler là-dedans donc ce n'est pas une opposition stérile nous ne voulons pas faire de la paralysie comme nous l'avons vu l'année dernière avec le vote du budget où nous avons vu que l'extrême gauche avait posé des milliers d'amendements pour empêcher le dialogue c'est pas du tout là notre position nous voulons être une une opposition constructible donc c'est pour ça que nous allons amender voir qu'on va proposer des changements dans son budget pour qu'ils puissent répondre au mieux aux intérêts des Français.

Pour l'instant,Michel Barnier et son gouvernement ils vous envoient certains gages, il a été annoncé une nouvelle loi immigration dans les mois à venir. Bruno Retailleau envoie plutôt des signaux à votre électorat peut-être plus à votre électorat qu'à vous pour l'instant le compte n'y est pas ?



Bah écoutez pour le moment on ne voit que des paroles encore une fois oui si on écoute le discours de politique générale que Michel Barnier nous a fait il nous a dit qu'il ne toucherait pas la loi immigration là on apprend ces derniers jours qu'ils veulent faire une nouvelle loi immigration que Bruno Retailleau qui nous vient des Hellers on rappelle sous qui l'immigration s'est énormément augmenté sous quinquennat de Nicolas Sarkozy où des milliers de postes de forces de l'ordre ont été supprimés on apprend que ce même Bruno Retailleau veut accélérer la mise en place du pacte asile et immigration donc vous vous souvenez qui a été voté à l'union européenne nous ne sommes opposés pourquoi parce que ce pacte asile et migration n'est pas là pour réduire l'immigration mais au contraire pour organiser la submersion migratoire et installer les migrants dans nos campagnes et dans nos villes et villages c'est bien ça qu'on veut faire comprendre aux français c'est que derrière des belles paroles c'est pas du tout une réduction de l'immigration c'est toujours plus de régularisation et d'installation de migrants en france.

Pour vous Bruno Retailleau c'est simplement un ministère de la parole..

On le voit ce ne sont que des annonces, on attend les actes.



Marine Le Pen le trouvait limite comment dire un peu trop outrancier dans ses propos quand il remettant en question l'état de droit. Vous lui reprochez d'être à la fois d'être trop et pas assez...

Tout ça, c'est de la parole parce qu'il nous dit qu'il veut ils veulent réduire la régularisation des clandestins donc encore une fois c'est une demi mesure nous nous ne voulons pas réduire la régulation on ne veut plus de régularisation d'encore une fois c'est faire des fausses promesses aux français alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas les tenir.

Pour finir se tient en ce moment le procès du rassemblement national des emplois présumés fictifs au parlement européen est ce que c'est compliqué pour vous de tenir ce discours sur le respect de l'ordre l'autorité le respect de la loi aussi d'une bonne gestion financière quand dans le même temps il ya cette actualité judiciaire...



Marine Le Pen et les cadre du rassemblement national sont en train de s'expliquer devant la justice mais on voit bien que c'est un procès politique c'est l'union européenne qui a engagé ses poursuites encore une fois Marine Le Pen s'en expliquera mais c'est sûr on n'a pas la même notion de l'utilisation des assistants parlementaires. Oui nos assistants parlementaires font de la politique mais tout ça va s'expliquer dans les prochains mois à la suite de ce

procès.