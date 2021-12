"Bruno Bernard a une attitude méprisante", dénonce Louis Pelaez - vidéo

Louis Pelaez, président du groupe d'opposition Inventons la Métropole de demain au conseil métropolitain, est l'invité de 6 minutes chrono. Il dénonce la gouvernance de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Après une séance plénière, une nouvelle fois houleuse, Louis Pelaez, président d’un groupe centriste d’opposition, dénonce la gouvernance de Bruno Bernard. “Il a une attitude méprisante et une conception de la démocratie qui nous pose problème. À force de penser que l’on détient la vérité absolue, ça pose des problèmes”, souligne-t-il.

Louis Pelaez, ancien conseiller départemental, reproche à la majorité métropolitaine de s’écarter du fonctionnement habituel et consensuel des départements. Il pointe aussi l’écart entre les promesses des écologistes et leur exercice du pouvoir : “pendant toute la campagne ils nous ont parlé de coconstruction, mais démontrent le contraire”. Pour Louis Pelaez, les conditions particulières de leur élection en 2020 avec une abstention forte devraient amener les écologistes à associer plus les opposants.