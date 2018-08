Bron : deux bus caillassés en soirée

Dans la soirée d’hier, vendredi, deux bus ont reçu de projectiles dans la commune de Bron. Deux individus ont été interpellés.

Pas de répit pour les conducteurs du réseau TCL, parfois en proie à de violentes agressions. Hier soir, vendredi, un bus de la ligne 52 recevait des pierres alors qu’il circulait sur l’avenue Pierre-de-Brossolette, aux alentours de 21h30. Policiers et CRS sont alors intervenus pour éviter de nouvelles attaques. Un groupe a malgré tout riposté à la présence des forces de l’ordre en s’attaquant à un autre bus. Le second bus, un C15, a lui aussi reçu des jets de pierres. Deux individus, lanceurs présumés, ont été interpellés et placés en garde à vue.