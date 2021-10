Boostée par l'OL, la pétition pour la prolongation du métro A jusqu'à Meyzieu a dépassé les 2000 signatures

Depuis le 21 septembre, le Sytral a lancé une consultation autour de l'avenir du métro à Lyon. Les habitants sont invités à échanger autour de 4 projets de nouvelles lignes de métro. A l'est, les villes de Décines, de Meyzieu mais aussi l'OL poussent pour une prolongation du métro A jusqu'à Meyzieu.

Le Sytral a lancé depuis le 21 septembre, et pour trois mois, "une consultation inédite et innovante pour garantir l'intérêt général sur le développement futur du réseau métro". En résumé, une question assez simple "faut-il encore développer le métro à Lyon" ?

4 projets de prolongation ou de nouvelle ligne sont soumis à la consultation :

la prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour)

vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour) la prolongation du métro B vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour)

vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour) la prolongation du métro D vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour)

vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour) la création d'une ligne E vers Lyon 5e - Tassin (coût 1,5 à 2 milliards d'euros, avec 100 000 voyages/jour)

La semaine dernière, les villes de Décines et de Meyzieu ont lancé une pétition en faveur de la prolongation du métro A à l'est. De manière générale, ils mettent en avant le fait que "l’Est lyonnais est en plein essor" et qu’"il convient de prendre en compte une croissance de la population et des emplois à l’horizon 2030, ainsi que la présence d’équipements de grande envergure tels que le Groupama Stadium, la salle Arena et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry".

La maire LR de Décines, Laurence Fautra, est largement favorable. Le maire LR de Meyzieu, Christophe Quiniou, revient dans notre émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale les raisons de ce "OUI" à la prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu. La maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, est aussi largement favorable à la prolongation de ce métro A.

L'OL pousse ses supporteurs "à signer la pétition"

Lundi, l'Olympique lyonnais, très implanté dans l'est lyonnais, a encouragé ses supporteurs à participer à la consultation et à signer la pétition. "Un prolongement du métro A jusqu’à Décines et Meyzieu permettrait de desservir efficacement un territoire particulièrement dynamique, connaissant une importante croissance de sa population, tout en évitant la saturation des axes routiers en heure de pointe", explique l'OL sur son site Internet (à lire ici).

Ce mardi matin, le 26 octobre, la pétition a rassemblé plus de 2100 signatures (voir ici). Avec plus de 500 signatures en plus depuis lundi.

Pendant les trois mois de consultation, plusieurs rendez-vous sont proposés par le Sytral : en présentiel comme en visio. Toutes les informations sur ces ateliers, tous les rendez-vous de la consultation métro, pour les lignes A, B, D ou E sont à retrouver ICI.

