Bison futé : samedi orange sur les routes d' Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation s'annonce dense sur les routes de la région et à Lyon ce samedi pour le retour des vacances de Noël.

Si toute la fin de semaine s'annonce verte partout en France, comme souvent, les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront les plus saturées de France. Ce sera surtout le cas samedi où Bison futé prévoit du orange partout dans la région dans le sens des retours. Il est conseillé de quitter les stations de sports d’hiver des Alpes avant 9 h ou après 16 h, d'éviter l’autoroute A43 dans le sens Chambéry-Lyon entre 7 h et 18 h et d'éviter l’accès en France par le passage du tunnel du Mont-Blanc entre 14 heures et 20 heures.

Tout le reste du week-end, la circulation sera verte sur toutes les routes de l’Hexagone.