Bientôt de nouveaux vols à destination de l’île Maurice au départ de Lyon

À partir de la fin de l’automne, la compagnie aérienne Corsair proposera deux vols par semaine à destination de l’île Maurice depuis Lyon, moyennant deux escales.

La compagnie aérienne Corsair continue de renforcer sa position au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Après avoir annoncé la mise en place prochaine de vols à destination de la Guadeloupe et l’ouverture d’une ligne reliant Lyon aux îles de La Réunion et de Mayotte en passant par Marseille, le transporteur français porte son ambition d’expansion en direction de l’île Maurice.

À partir du 23 octobre, les Lyonnais et les habitants de la région pourront ainsi se rendre de nuit dans l’île de l’océan Indien. Opérés à raison de deux fois par semaine ces vols passeront par Marseille, dans les deux sens, où un arrêt d’une heure sera effectué avant de redécoller en direction de La Réunion. Celui-ci n’impliquera ni débarquement ni changement d’avion pour les passagers, précise la compagnie.

Deux vols par semaine à partir de 762 euros

Une fois arrivés à La Réunion, les voyageurs devront transiter au sein de l’aéroport afin d’embarquer à bord d’un nouvel avion pour effectuer la dernière partie de leur voyage en direction de l’île Maurice, qui durera 1h20. "Cette nouvelle connexion contribue ainsi au développement des échanges, notamment touristiques, entre chacune des destinations. Grâce aux nouveaux Airbus A330neo, Corsair s’engage résolument et concrètement en faveur de la transition énergétique du secteur en diminuant l’empreinte carbonée de ses vols", se félicitait dans un communiqué Pascal de Izaguirre, le président-directeur général de Corsair, après cette annonce.

Les réservations sont disponibles dès à présent sur le site de la compagnie Corsair. Il faudra compter au minimum 762 euros, bagage en soute compris, pour aller profiter des eaux de l’océan Indien. Les avions de Corsair partiront tous les jeudis et samedi de Lyon Saint-Exupéry, à 19h50, pour une arrivée à 14h05 (heure locale, à J+1), à l’île Maurice. Les vols retours se feront quant à eux de nuit, les mercredis et vendredis, et décolleront de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à 17h55 (heure locale) pour une arrivée prévue à 6h45 à Lyon.

