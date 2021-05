Bastos électronique : la conciergerie multimédia qui fait le pont entre séniors et appareils connectés

Bastos électronique, une conciergerie multimédia installée à Lyon, propose ses services pour aider les séniors à se familiariser avec les objets connectés du quotidien.

Depuis le début de la Covid-19, le téléphone, l'ordinateur ou encore la tablette restent pour certaines familles le seul lien social avec leurs proches. Les parents ou les grands-parents peuvent être touchés par un isolement plus important que les autres. C'est pourquoi Bastos Électronique, conciergerie multimédia lyonnaise créée il y a un an par Cyrielle Garin, propose ses services aux séniors pour différentes tâches. Apprendre à utiliser un appareil connecté, faire une réparation à domicile ou encore les aider dans les démarches de contrats avec un fournisseur. "C'est parfois les enfants ou les petits enfants qui nous appellent pour gérer ce genre de problèmes chez leurs grands-parents parce qu'ils sont trop loin", rapporte la chargée de communication de Bastos électronique.

Avant d'ajouter, "au fur et à mesure de la discussion la confiance se créée. Souvent ils nous expliquent qu'ils ont un fournisseur mais qu'ils payent trop pour ce qu'ils utilisent. Donc on arrête les contrats et on regarde ce qui leur convient le plus pour eux. On gère avec le service client et on fait le retour de la box internet s'il faut. On essaie vraiment de développer cette assistance auprès des seniors. On sait que des centaines de personnes ont besoin d'aide". Une assistance coûte 55 euros l'heure.

Une volonté d'être eco responsable

"On sait que c'est cliché de dire ça mais c'est important pour nous d'être éco-responsable. Quand un appareil est cassé on fait tout pour le réparer, si on ne peut vraiment pas le réparer, on l'envoie à l'Atelier à Souder, une association qui décompose tout l'objet pour récupérer ce qu'ils peuvent. Le reste part en création d'art pour des artistes."

L'Atelier à Souder propose même "des ateliers à 5 euros pour ceux qui veulent vraiment réparer un objet auquel ils tiennent beaucoup mais qui couterait trop chère à la réparation". Des moments où la personne apprend à réparer l'objet elle-même.