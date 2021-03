Basket : l'Asvel valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France

Vainqueur de Boulogne-Levallois(74-73) samedi soir, les Villeurbannais ont gagné le droit de jouer un quart de finale de Coupe de France.

A la peine en Jeep élite (7e au classement) et hors course en Euroligue, l'Asvel devait se reprendre en main pour cette fin de saison. Grâce à sa victoire sur Boulogne-Levallois ce samedi soir en Coupe de France (74-73), les hommes de T. J. Parker peuvent souffler et gagner de la confiance pour la suite.

C'est sur son parquet de l'Astroballe que les coéquipiers de Dave Lighty ont dû batailler pour arracher la victoire. Un premier quart-temps où chaque équipe a fait jeu égal, à se rendre coup pour coup (18-18). Le coup d'accélérateur arrive dans le deuxième quart-temps et donne jusqu'à huit points d'avance aux Villeurbannais. Un peu d'air avant d'étouffer et d'encaisser un cinglant 11-0 de Boulogne-Levallois.

Un fin de match à suspens

L'Américain Norris Cole (18 points, 6 passes), permet à Villeurbanne d'accrocher et de revenir au score, trois secondes avant la mi-temps, notamment avec un shoot à trois points, 33-33 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Metropolitans passent devant mais grâce à une fin de quart-temps très solide, l'Asvel inflige un 14-2 aux adversaires (+6 avant les dernières 15 minutes). Cette avance va fondre petit à petit avec un terrible 9-0 à quelques minutes du terme. Dos au mur, Dave Lighty (8 points) donne la victoire à son équipe à huit secondes de la fin.