Balade urbaine – Lyon : le patrimoine de l’Unesco en 2 heures

Pour cette deuxième balade à la (re)découverte de Lyon, après les cours d’eau, nous vous proposons de parcourir 2 000 ans d’histoire, en deux heures.

Jardin de Montréal

Fondé en 43 avant Jésus-Christ, Lyon est l’une des plus vieilles villes de France. En 1998, le site historique comprenant le Vieux-Lyon et une partie de la Presqu’île est classé “patrimoine mondial” par l’Unesco qui a salué une ville ayant su conserver de nombreux témoignages des époques et influences qui l’ont modelée. Pour voyager dans le temps et remonter plus de 2 000 ans d’histoire, voici notre balade historique.Lorsque l’on veut avoir une belle vue sur Lyon et son histoire millénaire, on a tendance à monter à Fourvière. Il y a pourtant plus calme, avec une perspective différente, à Saint-Just. Le jardin des Curiosités (ou jardin de Montréal) est un cadeau que la ville canadienne a fait à Lyon en 2001. On s’y plaît à toiser la ville de haut, comme perché sur un nuage vert où rien ne semble pouvoir vous sortir d’une belle hypnose.